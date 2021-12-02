FENERBAHÇE HABERİ: Hoca borsası açıldı! İlk aday... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Göztepe beraberliği sonrası sabrı tükenen yönetimin yeni teknik adam arayışına başladığı ileri sürüldü. Camiaya yakın kaynaklar, listenin başında Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin yer aldığını belirtiyor. Vitor Pereira'dan hem kötü gidişi engelleyememesi hem de başta Mesut Özil olmak üzere Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve son olarak İrfan Can gibi yıldız isimlerle sorun yaşaması nedeniyle ümit kesildi. Hedef; şampiyonluk yarışında daha fazla geriye düşmeden yeni bir teknik direktörle yeni sayfa açmak.

ALMAN EKOLÜNE DÖNÜŞ TARTIŞILIYOR



Karagümrük'te hem oynattığı futbol hem de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Farioli ile önümüzdeki günlerde bir araya gelineceği ifade edildi. İkinci seçenek ise sezon başında da gündemde olan Alman ekolüne geri dönmek. Yönetimin, boşta olan Joachim Löw'le tekrar temas kurup yeni bir teklif yapması bekleniyor. Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'in ismi de gündemde. Hırvat çalıştırıcının, B. Guoan ile kontratı aralık sonunda bitiyor. Daum'un adı da kulislerde dillendiriliyor.



