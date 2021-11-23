Türklerin El Clasico’su F.Bahçe’nin

Kritik G.Saray derbisinde 10 kişi kalmasına rağmen üstelik geriden gelerek rakibini mağlup eden F.Bahçe'nin zaferi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Almanya'dan Bild "Mesut Özil, Fenerbahçe'nin en iyisiydi! Fenerbahçe, G.Saray'ı 8 maç sonra yıktı. Derbi hem saha içinde hem saha dışında olağanüstüydü" ifadelerini kullanırken, İspanyol Marca da Mesut'a atıf yaptı.

TARİHİ GALİBİYET

"mesut'un muhteşem golüyle Fenerbahçe, Türk 'El Clasico'sunu kazandı. Crespo, Fenerbahçe'ye tarihi bir galibiyet kazandırdı" yorumu yapıldı. Fransız gazetesi L'equipe "Ateşli Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe!" başlığını attı. Portekiz'in Abola gazetesi de "F.Bahçe Crespo'nun golüyle kazandı. F.Bahçe, ligde 3 Ekim'den sonra ilk kez kazandı ve zirveye doğru tırmandı" diye yazdı.

DRAMATİK BİR YENİLGİ

Romanya basınından Digisport "Galatasaray, Fenerbahçe karşısında derbide dramatik bir yenilgi aldı" dedi. Alman Sport1 de "Mesut Özil, çılgın Türk derbisinde F.Bahçe'ye galibiyeti getirdi!" ifadesini kullandı.