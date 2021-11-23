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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇININ İDDAA ORANLARI!

iddaa risk yönetimi; Olympiakos galibiyetine 1,64 oran belirlerken, beraberlik oranı 3.00 olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.50 oran verildi.

Öte yandan maçın 2.5 üst oranı 1.61, 2.5 alt oranı ise 1.72 olarak belirlendi.