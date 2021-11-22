Haberler Fenerbahçe Lugano: Keyfini sürmeliler

Lugano: Keyfini sürmeliler

Fenerbahçe'nin eski stoperi Lugano da derbiyi değerlendindirdi. Uruguaylı yıldız, "Bu galibiyet 3 değil 10 puana bedel Fenerbahçe için. Hak ettiği bir zafer aldı. Keyfini sürmeliler. Klas bir oyuncu olan Mesut'un hakkını yemeyelim. Çok güzel bir gol attı. İkinci kez bu stada geldim, ikisini de kazandık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Lugano: Keyfini sürmeliler

Fenerbahçe'nin eski stoperi Lugano da derbiyi değerlendindirdi. Uruguaylı yıldız, "Bu galibiyet 3 değil 10 puana bedel Fenerbahçe için. Hak ettiği bir zafer aldı. Keyfini sürmeliler. Klas bir oyuncu olan Mesut'un hakkını yemeyelim. Çok güzel bir gol attı. İkinci kez bu stada geldim, ikisini de kazandık" ifadelerini kullandı.

"G.SARAY'A KARŞI BİR OYUN"

G.Saray'ın eski futbolcusu Harry Kewell maç sonu hakem kararlarını eleştirdi. Avusturalyalı eski futbolcu, "Çok sinirliyim. Maça hakem, imza attı. Bunu yıllar önce de söylemiştim. Türkiye'de futbol, her zaman Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Diagne'nin pozisyonunda verilen faul kararı hatalıydı" dedi.

DİĞER
Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu! O oyuncunun kullandığı isim gerçek değilmiş
Müslüme'nin acısını içinde hissetti! Konya'da 5.5 yıldır oğluna arayan anneden yürek yakan sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor