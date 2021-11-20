Vedat Muriç’te yeni gelişme

Geçtiğimiz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Vedat Muriç, Lazio’ya veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Sarri’nin Kosovalı yıldızın ocak ayında gönderilebileceğini yönetime rapor etti.
Geçtiğimiz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Vedat Muriç, Lazio'ya veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Sarri'nin Kosovalı yıldızın ocak ayında gönderilebileceğini yönetime rapor etti.