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Vedat Muriç’te yeni gelişme

Geçtiğimiz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Vedat Muriç, Lazio’ya veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Sarri’nin Kosovalı yıldızın ocak ayında gönderilebileceğini yönetime rapor etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Vedat Muriç’te yeni gelişme
Geçtiğimiz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Vedat Muriç, Lazio'ya veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Sarri'nin Kosovalı yıldızın ocak ayında gönderilebileceğini yönetime rapor etti.
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