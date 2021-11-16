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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mergim Berisha'dan Galatasaray derbisi sözleri!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mergim Berisha, Almanya'dan gelen misafirlerine Ülker Stadyumu'nu gezdirdi. Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok heyecanlıyım, umarım güzel bir sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 22:43
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mergim Berisha'dan Galatasaray derbisi sözleri!

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Berisha ve misafirleri stat gezisinin ardından Maraton Fenerium mağazasını ziyaret etti.

Sarı-lacivertli taraftarlarla ziyarette bir araya gelen Berisha, hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, mağazadan aldıkları ürünü de futbolcularına imzalatma fırsatı buldu.

Fenerbahçe TV'ye kısa bir açıklama yapan Berisha, "Kız arkadaşım ve Almanya'dan gelen arkadaşlarım ile birlikte stadımızı gezdik. Hem benim hem de onlar için çok güzel bir gezi oldu." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 21 Kasım Pazar günü oynayacakları maça da değinen Berisha, "Galatasaray ile oynayacağımız derbi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok heyecanlıyım, umarım güzel bir sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.

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