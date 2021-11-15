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FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da dev zirve! Fenerbahçe tek yürek

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, kritik derbi öncesi tek yürek oldu. Başkan Ali Koç; teknik direktör Vitor Pereira ve kaptanlar ile toplantı yaptı. Herkes beklentilerini ve şikayetlerini tek tek anlattı. Galatasaray derbisi öncesi Portekizli hoca ile Mesut Özil arasında da barış sağlandı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe tek yürek

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yalnızca teknik heyet değil yönetim ve futbolcular da taraftarların hedefinde kaldı. Geçtiğimiz perşembe günü kulüp televizyonundan açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya önemli mesajlar yollamış, teknik direktör Vitor Pereira'yla da yola devam edeceklerine vurgu yapmıştı.

Fenerbahçe tek yürek

Başkan Koç'un önceki gün de Samandıra'da Pereira ve takım kaptanları Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır ile toplantı yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede Pereira'nın beklentilerini ve planlarını anlattığı, son dönemde aralarındaki problem kamuoyuna yansıyan Mesut'la da barış sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe tek yürek

DERBİDE SİSTEM DEĞİŞİYOR
Ligin 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde sezon başından bu yana direttiği 3'lü savunma anlayışından vazgeçmesi beklenen Portekizli hocanın Mesut Özil, Jose Sosa gibi yıldız isimlerden daha fazla faydalanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe tek yürek

Bu arada başkan, teknik direktör ve kaptanlar arasında görüşme Ali Koç'un şu sözleriyle sona erdi: Koç, "Rakiplerimize göre biz her zaman kamuoyu tarafından daha fazla sorgulanıyoruz. Artık futboluyla konuşulan Fenerbahçe olalım. Hepimizin ortak hedefi; Fenerbahçe'nin sezonu mutlu sonla kapatıp şampiyon olması. 21 Kasım'daki Galatasaray maçı da yeni bir başlangıç için büyük fırsat." dedi.

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