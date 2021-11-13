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Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha mı? Kim Min-Jae için resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim Min-Jae, milli takımının Dünya Kupası Elemeleri için oynadığı BAE maçının 81. dakikasında oyundan sakatlığı nedeniyle çıkmış ve yerini Park Ji-Soo'ya bırakmıştı. Maç sonrası Güney Kore'li yetkililer, yaptığı açıklamada Kim Min-Jae'nin Irak maçında oynayıp oynamayacağına dair konuştu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:10
Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha mı? Kim Min-Jae için resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından Berke Özer de sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarılırken, Kongo'lu yıldız Tisserand da sakatlığı nedeniyle Kongo Milli Takım kamp kadrosundan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha mı? Kim Min-Jae için resmi açıklama geldi

Bununla beraber sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim Min-Jae de, Güney Kore'nin 2022 Dünya Kupası Eleme maçında BAE ile oynadığı müsabakanın 81. dakikasında sakatlanarak yerini Park Ji-Soo'ya bırakmıştı.

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha mı? Kim Min-Jae için resmi açıklama geldi

Şu anda Güney Kore savunmasının bel kemiği olan Kim Min-Jae'ye ilişkin, ülke futbol federasyonu yetkilisi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha mı? Kim Min-Jae için resmi açıklama geldi

KIM DE Mİ SAKATLANDI?
BAE maçı sonrası Güney Kore Milli Takım hocası Bento, yaptığı açıklamada, "Kim Min-Jae'yi oynatıp oynatmayacağımıza, maç sonrası yapılacak tektikler sonrası karar vereceğiz." demişti.

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha mı? Kim Min-Jae için resmi açıklama geldi

İYİ HABER GELDİ
Bununla beraber Güney Kore Futbol Federasyonu yetkili, yaptığı konuşmada, "Kim Min-Jae, dizinde bir ağrı hissetti ama ciddi değil. Irak maçına kadar yetişecek. Büyük bir sorun gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

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