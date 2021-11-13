Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha mı? Kim Min-Jae için resmi açıklama geldi

KIM DE Mİ SAKATLANDI? BAE maçı sonrası Güney Kore Milli Takım hocası Bento, yaptığı açıklamada, "Kim Min-Jae'yi oynatıp oynatmayacağımıza, maç sonrası yapılacak tektikler sonrası karar vereceğiz." demişti.

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Bununla beraber Güney Kore Futbol Federasyonu yetkili, yaptığı konuşmada, "Kim Min-Jae, dizinde bir ağrı hissetti ama ciddi değil. Irak maçına kadar yetişecek. Büyük bir sorun gözükmüyor." ifadelerini kullandı.