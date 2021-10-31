FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağa gurbetçi takviyesi! Hedef İlyas Bircan

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından PFDK'dan 3 maç ceza alan Samuel Osayi'nin yerine sağ bekte görev alan Nazım Sangare, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremedi.
Buna göre sarı-lacivertliler gelecek sezon devreye girecek olan 7+4 kuralı nedeniyle yerli sağ bek arayışları kapsamında Almanya'nın Hannover 96 takımında yetişen ve TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen İlyas Bircan'ı gündemine aldı.
İLYAS BİRCAN KİMDİR?
İlyas Bircan bu sezon İzmir ekibiyle sadece ligin ilk maçında oynanan Adanaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Karşıyaka maçlarında görev aldı.