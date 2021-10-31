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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağa gurbetçi takviyesi! Hedef İlyas Bircan

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında kritik puanlar kaybeden Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerde hedef Menemenspor forması giyen Almanya doğumlu gurbetçi futbolcu İlyas Bircan... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 12:29 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 12:34
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağa gurbetçi takviyesi! Hedef İlyas Bircan

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından PFDK'dan 3 maç ceza alan Samuel Osayi'nin yerine sağ bekte görev alan Nazım Sangare, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağa gurbetçi takviyesi! Hedef İlyas Bircan

Buna göre sarı-lacivertliler gelecek sezon devreye girecek olan 7+4 kuralı nedeniyle yerli sağ bek arayışları kapsamında Almanya'nın Hannover 96 takımında yetişen ve TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen İlyas Bircan'ı gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağa gurbetçi takviyesi! Hedef İlyas Bircan

İLYAS BİRCAN KİMDİR?

İlyas Bircan bu sezon İzmir ekibiyle sadece ligin ilk maçında oynanan Adanaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Karşıyaka maçlarında görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağa gurbetçi takviyesi! Hedef İlyas Bircan

22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona ererken, İzmir ekibi Menemenspor'un sözleşmesini 2 yıllık uzatma hakkı bulunuyor.

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