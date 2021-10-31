FENERBAHÇE HABERLERİ - Tümer Metin, Volkan Demirel ve Serhat Akın'dan Konyaspor-Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorumlar!

"Maçın başındaki planınız, kurgunuz 11. dakikada çöpe gitmiş olabilir. Oyuncuya dokundunuz 40. dakikada 3 oyuncu değiştirdiniz. 75-80'e kadar çok da oyunu ele alamadı Fenerbahçe. Alanya maçı Rossi ile başladı, bugün Konya'da yine Rossi ile başladı ancak iki maçın bitiş düdüğünde de Rossi yok. Haftaya da Rossi ile başlarsa, biri Rossi'nin nüfus kağıdına falan baksın denir bizde. Acaba Pereira ile bir akrabalığı var mı diye?"

"Rossi'yi kendin istemiş olabilirsin, bir şey hayal etmiş olabilirsin ama olmuyor oyuncudan, olmayacak da. Valencia, Altay'ın sakatlıkları da oldu ama Pereira yine sisteme dokunmadı. Muhafazakar sürekli. Büyük takımlar son bölüme bir ya da iki farklı geride giriyorlarsa, sistemden vazgeçerler. Stoper çıkar, santrfor girer mesela. Pereira sistemden vazgeçmiyor ama."