FENERBAHÇE HABERLERİ - Tümer Metin, Volkan Demirel ve Serhat Akın'dan Konyaspor-Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorumlar!

Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından Konyaspor'a da kaybeden ve 3 maçlık mağlubiyet serisiyle zirve yarışında ciddi yara alan Fenerbahçe'ye eski futbolcularından eleştiriler geldi.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimi ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Vitor Pereira'yı altyapı hocası olarak nitelendiren Akın, "Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı. Serhat Akın'ın bu gönderisi kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Tivibu Spor'da yorumladı. İşte Tümer Metin'in sözleri...