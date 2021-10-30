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Vitor Pereira Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu!

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Pereira'nın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:34
Vitor Pereira Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu!

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın o sözleri;

Şampiyon olmak isteyen bir takım her maçını kazanmaya oynar. Son mağlubiyetlerin ardından kazanmalıyız. Son vuruşlarda daha becerili olmalıyız. Daha sakin olmalıyız ve atmalıyız.

Mesut kasığından bir sakatlık geçirdi, o yüzden burada takımla değil.

Bugün takımımdan son maçlardaki organizasyon ve kararlılığı görmek istiyorum. Ama son vuruşlarda da daha etkili olmalıyız. Daha sakin kalmalıyız.

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