Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor.

Günün son maçında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, henüz sahasında mağlubiyet yaşamayan Konyaspor'a konuk oldu.

Son iki maçını kaybeden Fenerbahçe'de hedef Konyaspor'u mağlup edip kötü gidişe son vermek. Ev sahibi ise Fenerbahçe karşısında da serisini sürdürmek istiyor.

Saat 19.00'da başlayan Konyaspor Fenerbahçe maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Endri, Serdar Gürler, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK!

Fenerbahçe'de son zamanlarda ilk 11'de başlamamasıyla ilgili tartışmalara neden olan Mesut Özil, sarı lacivertlilerin Konya deplasmanında yer almadı. Yıldız futbolcunun, sakatlık nedeniyle kadroda olmadığı belirtildi.

VALENCIA 11'E DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de son oynanan Alanyaspor maçına yedek başlayan Enner Valencia, ilk 11'deki yerine döndü. Ekvadorlu yıldız, sarı lacivertlilerin skora en fazla katkı yapan ismi konumunda.

ALTAY VE KIM'İN CEZASI SONA ERDİ!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından PFDK'ya sevk edilen ve bir maç ceza alan Altay Bayındır ile aynı maçta kırmızı kart gören Kim Min Jae'nin cezaları sona erdi. İki futbolcu da Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.