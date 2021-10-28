Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira gol sıkıntısını o üçlüyle çözecek!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira gol sıkıntısını o üçlüyle çözecek!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira gol sıkıntısını çözmeye odaklandı. Portekizli çalıştırıcı, son vuruş ve gol kısırlığını 'kaliteli ayaklarla' çözmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Jose Sosa Konyaspor deplasmanında ilk 11’e monte edilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira gol sıkıntısını o üçlüyle çözecek!

Fenerbahçe'de gol krizi bu sezon da devam ederken, Vitor Pereira çare arıyor... Ligde geride kalan 10 haftada 14 gol atabilen Kanarya, bu istatistikte 9. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira gol sıkıntısını o üçlüyle çözecek!

Sarı-lacivertliler rakip ceza sahasında topla buluşmada maç başına yüzde 21.3'lük oranıyla Beşiktaş (20.9), Galatasaray (18.9) ve lider Trabzonspor'un (17.7) önünde olmasına rağmen, atakları gole çevirmede yüzde 12.3 ile Beşiktaş (17.2) ve Trabzonspor'un (14.9) çok gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira gol sıkıntısını o üçlüyle çözecek!

TEPKİLERİ DİKKATE ALDI
Son vuruş ve gol kısırlığına çözüm arayan teknik direktör Vitor Pereira'nın hafta sonu 'kaliteli ayakları' sahaya sürmesi bekleniyor. Portekizli hocanın, Konyaspor deplasmanında Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi ilk onbire monte edip, orta sahada da Jose Sosa'yı oynatmayı planladığı gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira gol sıkıntısını o üçlüyle çözecek!

Mergim Berisha'nın da forma giyme ihtimali yüksek. Tecrübeli çalıştırıcı, bu şekilde 'savunmayı ön planda tutuyor' eleştirilerine de yanıt vermeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira gol sıkıntısını o üçlüyle çözecek!

KOÇ DA UYARDI
Alanyaspor yenilgisinin ardından "Takımda son dönemde bir düşüş var" diyen başkan Ali Koç'un da Vitor Pereira'dan özellikle hücumda daha etkili futbol oynanmasını istediği belirtiliyor.

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