FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira gol sıkıntısını o üçlüyle çözecek!

Fenerbahçe'de gol krizi bu sezon da devam ederken, Vitor Pereira çare arıyor... Ligde geride kalan 10 haftada 14 gol atabilen Kanarya, bu istatistikte 9. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'de gol krizi bu sezon da devam ederken, Vitor Pereira çare arıyor... Ligde geride kalan 10 haftada 14 gol atabilen Kanarya, bu istatistikte 9. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler rakip ceza sahasında topla buluşmada maç başına yüzde 21.3'lük oranıyla Beşiktaş (20.9), Galatasaray (18.9) ve lider Trabzonspor'un (17.7) önünde olmasına rağmen, atakları gole çevirmede yüzde 12.3 ile Beşiktaş (17.2) ve Trabzonspor'un (14.9) çok gerisinde kaldı.
TEPKİLERİ DİKKATE ALDI
Son vuruş ve gol kısırlığına çözüm arayan teknik direktör Vitor Pereira'nın hafta sonu 'kaliteli ayakları' sahaya sürmesi bekleniyor. Portekizli hocanın, Konyaspor deplasmanında Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi ilk onbire monte edip, orta sahada da Jose Sosa'yı oynatmayı planladığı gelen haberler arasında...