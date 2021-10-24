Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya Mesut Özil uyarısı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya Mesut Özil uyarısı!

Fenerbahçe'de yaşanan Vitor Pereira-Mesut Özil geriliminin ardından flaş bir gelişme yaşandı. İddialara göre sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcıyı uyararak, "Aranızdaki sorun takıma zarar veriyor" dedi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 08:34
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya Mesut Özil uyarısı!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son gelişmelerin ardından teknik patron Vitor Pereira'ya ilk uyarı geldi. Başkan Koç, gerek Mesut Özil ile ilgili problem gerekse de maç sonundaki açıklamalar ile ilgili uyarıda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya Mesut Özil uyarısı!

Takvim'de yer alan habere göre Pereira ile bir araya gelen Başkan Koç, "Mesut ile aranızda olanlar takıma zarar veriyor. Kendisiyle konuşacağım. Bu durum artık bir son bulmalı" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya Mesut Özil uyarısı!

Pereira'dan demeçlerine de dikkat etmesini belirten Başkan Ali Koç, "Spekülasyonlara sebep olacak kozlar vermemelisin" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya Mesut Özil uyarısı!

Antwerp maçı sonrasında "Aramızda Avrupa Ligi'nde final oynayacağımızı düşünen var mı?" ifadesini kullanan Pereira'nın bu sözü eleştirilere neden olmuştu.

SON DAKİKA