FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Antwerp maçını değerlendirdi

Özellikle Mesut ve Berisha'yla ne ikili ne de üçlü hücum kombinasyonlarını da yapamadılar. Buna bir de Ferdi ve Samuel'in fazla etkili olamadıkları gibi destek de verememeleri, takımı hücum zenginliği açısından özellikle ikinci yarı ciddi anlamda zayıflattı.

Fenerbahçe'nin bu oynadığı sistemde ve Pereira'nın oyun felsefesinde, hep rakibe yapılan karşı pres en önemli taktik hamlesiydi. Bu maçta onu rakibe karşı maçın hiçbir bölümünde uygulayamadılar. "Bu karşı pres ve hücumcu oyuncuların kombinasyon eksikliği, bu çıkan görüntüdeki en büyük plansızlıktı". Oyun planları ve değişik dizilişler planlarının sayısının, mutlaka artması gerekir. Bu kadar mesafeler birbirinden kopuk ve açıkken de bu baskıyı yapmak tabii ki mümkün değil.