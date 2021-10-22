FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Vitor Pereira'ya flaş eleştiri! "Fenerbahçe ruhundan haberi yok"

Büyük takımın, küçük hocasıysanız sadece tribünlere oynayarak yaparsınız işinizi. Size inanacak saflıkta destekleyenler de bulursunuz. Kazanmalısınız, topu en iyi kullanan iki oyuncunuzu; Mesut ile Sosa'yı kenara alıyorsunuz. F.Bahçe'nin ruhundan haberiniz yok belli, takımı da tanıyorsunuz.

Belçika'nın sıradan, en önemli gol silahları sizin "beğenmedikleriniz" olan bir takım var karşınızda. Ama, o ne; beğenmediğiniz Samatta ile yerine aldığınız Berisha arasında fark yok. Bu durumu yaratan ikinci yarıdaki teslim oluştur.