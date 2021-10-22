FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Vitor Pereira'ya flaş eleştiri! "Fenerbahçe ruhundan haberi yok"

Pazar günü yaşananlardan sonra dün akşam Avrupa kupaları için bir grup maçı olmaktan çıktı, F.Bahçe'nin "İşte bu benim" diye haykıracağı bir sınava dönüştü.
Başkan Ali Koç, yenilgiyi getiren hakem kararlarıyla ilgili protestosunu yapıp; "Bu takım şampiyon olacak" dediğinde, bunu perçinleyecek bir performans gerekiyordu. Bakın; "Kazanmalılardı" demiyorum, sahadaki oyunun, hakem oyunları olmadan neler yapabileceğini göstermesini bekledim.
Elbette bunu anlayacak bir de teknik adam olması gerekiyordu. Taraftarın kalbini okşayan, "Aile için savaşacağız" diyen Pereira'nın takımı, ilk 45'te yüzde 56, ikinci de 57 ile topu rakibe verdi. Skor 2-2'ye geldiğinde rakam 63'dü. "At golü, yat üstüne" formülü vardır. Maç da kazandırır size. Ama takımı şampiyon yapmaz.