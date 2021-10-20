FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Antwerp maçına Vitor Pereira'dan ince ayar! 4 isim 11'e

Süper Lig'de haftayı Trabzonspor yenilgisiyle kapatan ve zirveden olan Fenerbahçe, gözünü yarın Antwerp ile oynanacak Avrupa Ligi maçına dikti. Bu kulvarda iddiasını sürdürebilmesi için galibiyetten başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler, eksiklerin dönmesiyle kadroda değişikliğe gidecek.

Uzun süren sakatlıktan kurtulan Marcel Tisserand, Kim ve Szalai ile birlikte 3'lü savunmadaki yerini alacak. Sakatlığını tamamen atlatan diğer isim Jose Sosa da orta alanda Gustavo ile birlikte görev yapacak.

Teknik direktör Pereira, önde ise çift forvetle gol arayacak. Serdar Dursun ile Berisha'yı birlikte sahaya sürecek olan Portekizli hoca, bu ikilinin arkasında Pelkas'ı oynatacak.

Portekizli hocanın son oynanan Trabzonspor maçının kadrosundan Mesut Özil, Valencia, Rossi, Crespo ve Novak'ı ise kulübeye çekmesi bekleniyor.