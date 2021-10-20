FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Altay Bayındır için flaş transfer iddiası! Newcastle sahibi Suudi milyarder...

Çubuklu ile 3. sezonuna giren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Altay Bayındır için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere kaynaklı haberde; Newcastle United'ın 23 yaşındaki file bekçisini gündemine aldığı ileri sürüldü.
Çubuklu ile 3. sezonuna giren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Altay Bayındır için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere kaynaklı haberde; Newcastle United'ın 23 yaşındaki file bekçisini gündemine aldığı ileri sürüldü.
Suudi Arabistan Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan ve 1.5 milyar euro'luk transfer bütçesi olan Premier Lig takımının ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.
Newcastle'ın Kanarya ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız file bekçisinin transferinde 20 milyon euro'luk bir teklif sunacağı ifade edildi. Son haftalarda formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Altay'ın yarın oynanacak Royal Antwerp maçında da 11'de olması bekleniyor.