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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Altay Bayındır için flaş transfer iddiası! Newcastle sahibi Suudi milyarder...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır için gündeme flaş bir iddia geldi. Newcastle’ın genç kaleci için 20 milyon euro’luk bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Fb haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Altay Bayındır için flaş transfer iddiası! Newcastle sahibi Suudi milyarder...

Çubuklu ile 3. sezonuna giren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Altay Bayındır için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere kaynaklı haberde; Newcastle United'ın 23 yaşındaki file bekçisini gündemine aldığı ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Altay Bayındır için flaş transfer iddiası! Newcastle sahibi Suudi milyarder...

Suudi Arabistan Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan ve 1.5 milyar euro'luk transfer bütçesi olan Premier Lig takımının ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Altay Bayındır için flaş transfer iddiası! Newcastle sahibi Suudi milyarder...

Newcastle'ın Kanarya ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız file bekçisinin transferinde 20 milyon euro'luk bir teklif sunacağı ifade edildi. Son haftalarda formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Altay'ın yarın oynanacak Royal Antwerp maçında da 11'de olması bekleniyor.

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