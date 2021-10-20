FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Altay Bayındır için flaş transfer iddiası! Newcastle sahibi Suudi milyarder...

Çubuklu ile 3. sezonuna giren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Altay Bayındır için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere kaynaklı haberde; Newcastle United'ın 23 yaşındaki file bekçisini gündemine aldığı ileri sürüldü.

Suudi Arabistan Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan ve 1.5 milyar euro'luk transfer bütçesi olan Premier Lig takımının ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.