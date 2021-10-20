Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! Mesut Özil yeniden kulübeye (FB haberi)

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! Mesut Özil yeniden kulübeye (FB haberi)

Spor haberi... Son oynanan Trabzonspor derbisinden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı-Lacivertliler'in Portekizli çalıştırıcısı Pereira, bir türlü istediği seviyeye gelemeyen Mesut Özil'in yerine Antwerp karşısında Pelkas'a 11'de görev vermeyi düşünüyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:35
FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! Mesut Özil yeniden kulübeye (FB haberi)

Liderliği Trabzon'da bırakan Fenerbahçe'de moraller bozuk ama Antwerp maçı da geldi çattı. Antwerp karşısında Avrupa listesinde olmayan Serdar Dursun ve Crespo'dan mahrum kalan Vitor Pereira, sahaya süreceği on biri ise büyük ölçüde belirledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! Mesut Özil yeniden kulübeye (FB haberi)

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Tedavileri tamamlanan Serdar Aziz, İrfan Can ile Mert Hakan'ı da bu maçta riske etmek istemeyen hoca, uzun süre sonra ideal savunmasını sahaya sürebilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! Mesut Özil yeniden kulübeye (FB haberi)

Tisserand formasına kavuşurken, Gustavo'ya bu sefer Zajc eşlik edecek. Trabzon'da sakatlanan Ferdi yetişmezse onun görevini Novak üslenecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! Mesut Özil yeniden kulübeye (FB haberi)

KAZANMAYA MECBURUZ
Fiziksel olarak henüz istenen seviyeye gelmeyen Mesut'un da maça yedek başlaması, ilk on birde Pelkas'ın sahne alması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! Mesut Özil yeniden kulübeye (FB haberi)

Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti olmayan sarı lacivertlilerde Pereira oyuncularına, "Yaşadığınız hayal kırıklığını anlıyorum. Ama önümüze bakmak zorundayız. Avrupa'da devam etmek için bu maçı kazanmaya mecburuz" hatırlatması yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! Mesut Özil yeniden kulübeye (FB haberi)

Portekizli çalıştırıcı, "Ligde kayıpları telafi edebilecek durumdayız. Ama bu maç Avrupa için çok kritik. Kazanıp iddiamızı sürdürmeliyiz" uyarısında bulundu.

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