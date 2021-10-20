FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! Mesut Özil yeniden kulübeye (FB haberi)

Liderliği Trabzon'da bırakan Fenerbahçe'de moraller bozuk ama Antwerp maçı da geldi çattı. Antwerp karşısında Avrupa listesinde olmayan Serdar Dursun ve Crespo'dan mahrum kalan Vitor Pereira, sahaya süreceği on biri ise büyük ölçüde belirledi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Tedavileri tamamlanan Serdar Aziz, İrfan Can ile Mert Hakan'ı da bu maçta riske etmek istemeyen hoca, uzun süre sonra ideal savunmasını sahaya sürebilecek.
Tisserand formasına kavuşurken, Gustavo'ya bu sefer Zajc eşlik edecek. Trabzon'da sakatlanan Ferdi yetişmezse onun görevini Novak üslenecek.