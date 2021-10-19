TFF: Hakem çalıştayında önerilerinizi sunun

TFF, hakemlerle ilgili eleştirilerin üzülerek takip edildiğini bildirdi. Türk hakemliğinin değerini, son yıllarda FIFA ve UEFA nezdinde maksimum sayıda hakemle maksimum sayıda maç alarak ispat ettiği hatırlatılan açıklamada, "Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır. Şu bilinmelidir ki, hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskı kültürü kitlesel lince dönüşmekte, bundan da en fazla zararı dünya kamuoyu nezdinde Türk futbolu ve ülkemiz görmektedir. Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir" denildi.