FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu

2. golü yiyince sahaya atıyorsun ama başta neden sahada değiller? Hocalar tarafından düşünmeyi adet edindik. Onlar da biz burada oturup eleştiriyoruz ona kızıyorlar, antrenman değerlerini bilmiyorsun diyorlar.





Onlar gibi düşünmeye çalıştığımızı söylüyorum. Zaten o muhafazakar tavırdan vazgeçmeyişini eleştiriyoruz zaten. O yüzden diyoruz ki o zaman Tisserand'ı neden almadın 3 stoper devam etmedin?



