FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu

Ünlü yorumcu Tümer Metin, Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Ünlü yorumcu Tümer Metin, Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Metin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sahaya sürdüğü 11 ve Jose sosa kararına tepki gösterdi. İşte Tümer Metin'in Sosa sözleri:
Sezon başından beri muhafazakar tutumunu sergiliyor Pereire, kararlı gidiyor tamam anladım. Şunu da sormamız gerekiyor o zaman, Crespo-Gustavo ikilisi niye Sosa-Gustavo değil? Solda Rossi ile başlayacağına neden Pelkas değil?
2. golü yiyince sahaya atıyorsun ama başta neden sahada değiller? Hocalar tarafından düşünmeyi adet edindik. Onlar da biz burada oturup eleştiriyoruz ona kızıyorlar, antrenman değerlerini bilmiyorsun diyorlar.
Onlar gibi düşünmeye çalıştığımızı söylüyorum. Zaten o muhafazakar tavırdan vazgeçmeyişini eleştiriyoruz zaten. O yüzden diyoruz ki o zaman Tisserand'ı neden almadın 3 stoper devam etmedin?
Her ne kadar tartışılan hakem kararları olsa da Pereira'nın da kafa yorması gereken yerler olduğunu, 9 hafta tamamlanmışken söylemek istiyorum.