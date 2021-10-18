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FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu

Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sraı-lacivertliler zorlu deplasmanda rakibine 3-1'lik skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın ardından yorumlarda bulunan Tümer Metin, Pereira'nın Jose Sosa kararına tepki gösterdi. İşte Tümer Metin'in dikkat çeken Jose Sosa ve Pereira yorumu... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:56
FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu

Ünlü yorumcu Tümer Metin, Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu

Metin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sahaya sürdüğü 11 ve Jose sosa kararına tepki gösterdi. İşte Tümer Metin'in Sosa sözleri:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu

Sezon başından beri muhafazakar tutumunu sergiliyor Pereire, kararlı gidiyor tamam anladım. Şunu da sormamız gerekiyor o zaman, Crespo-Gustavo ikilisi niye Sosa-Gustavo değil? Solda Rossi ile başlayacağına neden Pelkas değil?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu

2. golü yiyince sahaya atıyorsun ama başta neden sahada değiller? Hocalar tarafından düşünmeyi adet edindik. Onlar da biz burada oturup eleştiriyoruz ona kızıyorlar, antrenman değerlerini bilmiyorsun diyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu

Onlar gibi düşünmeye çalıştığımızı söylüyorum. Zaten o muhafazakar tavırdan vazgeçmeyişini eleştiriyoruz zaten. O yüzden diyoruz ki o zaman Tisserand'ı neden almadın 3 stoper devam etmedin?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu

Her ne kadar tartışılan hakem kararları olsa da Pereira'nın da kafa yorması gereken yerler olduğunu, 9 hafta tamamlanmışken söylemek istiyorum.

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