Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan hakem tepkisi!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu ve liderliği rakibine kaptırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hakeme tepki gösterdi.

İşte Pereira'nın açıklamaları:

Aslında maç 11'e 11 iken maçta biz üstündük, biz daha ağır basıyorduk. Hakemin kararından sonra 10 kişi olmak bizi zorladı, savunmada iyiydik aslında ama hücum yapmakta zorlandık. Hakemin verdiği diğer karardan dolayı ise maçı kaybettik.

Bundan sonra daha fazla çalışıp, verdiğimiz liderliği geri alacağız.