İspanyollar’ın Szalai aşkı

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Attila Szalai, İspanyol ekiplerinin kıskacında… Yaz transfer döneminden bu yana Atletico Madrid'in listesinde yer alan 23 yaşındaki stoper için Sevilla'nın da devreye gireceği iddia edildi. Chelsea, Tottenham gibi takımların transfer etmek istediği Kounde'yi yüksek bir bedelle satmayı planlayan Sevilla'nın bu oyuncunun yokluğunu Szalai ile doldurmak istediği ileri sürülüyor.

İNGİLTERE'YE DUVAR ÖRDÜ

Szalai 1-1 biten İngiltere-Macaristan maçına damga vurdu. 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki oyuncu, İngilizlerin gol ayakları Grealish, Sterling ve Kane'e göz açtırmadı. 3 yıldız maç boyunca sadece 5 şut çekebildi. Szalai mücadeledeki 4 top çalma, 2 uzaklaştırma, 4/5 ikili mücadele kazanma istatistikleri ile Ada basınından övgü aldı.