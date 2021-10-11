FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min Jae Serdar Azmoun'a meydan okudu! "Tek iyi oyuncu o değil"

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, ülkesinin İran ile oynayacağı müsabaka öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Min Jae, yaptığı konuşmada İranlı forvet Serdar Azmoun hakkında ifadelerde bulunurken, maç öncesi stratejisini anlatttı.

"AZMOUN İYİ AMA..."

Min Jae, yaptığı konuşmada, "Serdar Azmoun iyi bir futbolcu ama İran'daki tek iyi oyuncu o değil. Maç içerisinde 'bir oyuncuyu bloklamak' yerine, rakibe dair genel analiz yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde hazırlanmalıyız. Mental olarak iyiyiz. Kazanacağımız bir maç olacak, iyi sonuç alacağız." dedi.



Güney Kore ve İran milli takımları, 12 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 16.30'da başlayacak.



