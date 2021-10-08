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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mesut Özil paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Milli aranın ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak Kanarya'da Mesut Özil takımın en büyük kozlarından biri olacak. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yıldız futbolcuları Mesut Özil paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 14:57
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mesut Özil paylaşımı!

Süper Lig'de 19 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, milli aranın ardından derbide Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Mutlak 3 puan hedefleyen sarı-lacivertlilerde kritik karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor.

Soğuk algınlığı nedeniyle Olympiakos maçının kadrosuna alınmayan, Kasımpaşa mücadelesinde ise yedek oturan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında en büyük kozlarından biri olacak.

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından, yıldız futbolcuları Mesut Özil paylaşımında bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşımın altına destek mesajları attı.

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