FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Diego Rossi için kesenin ağzını açtı! Resmen... | Diego Rossi kimdir?

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK!

Oyuncunun satın alma opsiyonu dahilinde bonservisine ne kadar ödeneceği henüz belli olmazken iddialara göre bu rakam 8-10 milyon euro arasında... Sarı lacivertliler, oyuncu ya da oyuncuların satışlarından elde edeceği gelirin bir kısmını da Diego Rossi için kullanacak.