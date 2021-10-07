İrfan açık kapatıyor

Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 3 maçta 159 dakika forma giyebilen İrfan Can Kahveci, arada da çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, izinli olmalarına rağmen tek başına tesislere gelerek antrenman yaptı. Durumu hızla düzelen Kahveci'nin Trabzonspor maçına kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 3 maçta 159 dakika forma giyebilen İrfan Can Kahveci, arada da çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, izinli olmalarına rağmen tek başına tesislere gelerek antrenman yaptı. Durumu hızla düzelen Kahveci'nin Trabzonspor maçına kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor. En kötü ihtimalle ise 10. haftada İstanbul'da oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında formasına kavuşacak.