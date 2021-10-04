Son dakika Fenerbahçe haberleri | Önder Özen'den Alex de Souza Mesut Özil benzetmesi!

Önder Özen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından NTV'de değerlendirmelerde bulundu.
Önder Özen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından NTV'de değerlendirmelerde bulundu.
"OLYMPIAKOS KÖTÜ DEĞİLDİ"
Olympiakos maçında Fenerbahçe sanıldığı kadar kötü oynamadı, 60 dakika beğendim. 3-0 ağır bir mağlubiyet, doğru ama oyun olarak Fenerbahçe o maçta kötü değildi. Son yarım saati ayrı tutuyorum. Skor tabii ki etki yapar, evde 3-0 maç kaybetmişsiniz, bu bir etken, bugünkü oyuna da etki ettiğini düşünüyorum.
Hafta arası oynanan maçlar, UEFA, Şampiyonlar Ligi, bizim takımlarımızı hırpalıyor. Avrupa dönüşleri olağan favorilerimiz kusursuz bir fizik kaliteyle devam edemiyorlar. O bakımdan bakarsak, 3 puan tamamdır, süper bir oyun aramak doğru olmayabilir. 3 puan var, liderlik var. 1 maç bile sallansa takımlar, dönüşte gümbür gümbür tepki verir büyük takımlar, bu da tamam, Fenerbahçe sayfayı hemen çevirdi.
Fenerbahçe'nin enerjisi yüksek, istekli, gayret var. Oyunda çok net, belirgin bir üstünlük almadan 4 pozisyon üretti, kale önünde de aşağı yukarı vermedi. Golden sonra Kasımpaşa önde bastı, Fenerbahçe zorlandı, yine pozisyonlar buldu ama saha boşaltırken zorlandı.
"KIM HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ"
Bir kez daha sahanın lideriydi, stoperlerin lideriydi, sertlik var, fiziğine uygun çabukluk var, oyun ciddiyeti var, macera yok, hep garanti, hep önüne. Kim'i her geçen gün daha çok beğeniyorum. Omuz omuza yaklaştırmıyor, hızlı oyuncuların çabukluk avantajını kullanmasına da izin vermiyor. Fenerbahçe için sezonun özel kazançlarından biri, Szalai ile gayet güzel de gidiyorlar. Güzel ikili oldu.
"FERDİ KUVVETLENİYOR"
Ferdi'nin bazı pozisyonlarda doğru seçimler yapmadığını görüyorum ama hala çok umutluyum. Kuvvetleniyor, daha olgunluk kuvvetine gelecek. Yaklaştı, onu görüyorum. 1-2 seçim hatası dışında katkılı oynadı. Hem savunma kenarına yaptığı dolgu, hem 80 metreyi tek alması olumlu.
Berisha gol attı, kendine gelmiştir. 4 tane kanat oyuncusu var, 3 tane stoper var, 1 kaleci var, 1 santrfor var, 9 oyuncu. Sadece 2 tane orta saha kimlikli oyuncuyla benzer bir takıma karşı oynarsanız orta saha üstünlüğü alma şansınız var mıdır? Chelsea dünya kadar orta sahacıyla çıkıyor ve oyun üstünlüğü takıntısı yok. Direkt oyunla Avrupa şampiyonu oldular. City, 6-7 orta saha oyuncusuyla oynuyor. Mert Hakan girene kadar, Fenerbahçe 2 orta saha oyuncusuyla oynadı.
Evlerde Fenerbahçeliler takım nasıl gidiyor diye konuşur, nasıl oynadık diye de konuşur. 'Yendik ama...' Kadıköy oyununun neden olmadığı bu. Sadece 2 orta saha oyuncusuyla çok belirgin bir oyun çıkmayabilir. Skor 2-1'ken Fenerbahçe arkadan çıkacaktı ve orada zorlanma gördüm.
Altay, oyun kurarken kötü değil ve giderek gelişiyor. Kim ve Szalai, oyun kurmada tamam. Serdar da maceraya girmeden oynuyor. Tempo bakımından Muhammed eksik kalacak, ofansif karakterli bir orta saha oyuncusu, genç takımlarda kaleye yakın bir oyuncu olarak oynadı.
"MESUT DEFO ÇIKARMAZ"
Futbolu çok iyi bildiğini düşündüğüm arkadaşlarım var, kendilerinden birçok şey öğrendiğim, bundan büyük mutluluk duyduğum dostlarım var, onlarla aynı fikre gelemiyorum. Mesut'un fiziksel defo çıkaracağına, savunmada defo olacağına katılmadığım gibi, şiddetle karşı çıkıyorum, ikna olamıyorum. Futbol daha Mesut'u terk etmedi, o kadar kolay değil. Galatasaray - Fenerbahçe maçındaydım, Alex'in savunma yapmıyor diye eleştirildiği zamanlar. Tepeden görünce bir kez daha ikna oldum, 2 adım atıp, 2 seçenek kapattığını gördüm, 2 adım kenara atıp, 2 opsiyonu yok ettiğini gördüm. Bu koşuşturmadan değerlidir, bazen fazla koşan bir oyuncu takımın dengesini bozar.