Son dakika Fenerbahçe haberleri | Önder Özen'den Alex de Souza Mesut Özil benzetmesi!

Fenerbahçe 'nin enerjisi yüksek, istekli, gayret var. Oyunda çok net, belirgin bir üstünlük almadan 4 pozisyon üretti, kale önünde de aşağı yukarı vermedi. Golden sonra Kasımpaşa önde bastı, Fenerbahçe zorlandı, yine pozisyonlar buldu ama saha boşaltırken zorlandı.

"KIM HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ"

Bir kez daha sahanın lideriydi, stoperlerin lideriydi, sertlik var, fiziğine uygun çabukluk var, oyun ciddiyeti var, macera yok, hep garanti, hep önüne. Kim'i her geçen gün daha çok beğeniyorum. Omuz omuza yaklaştırmıyor, hızlı oyuncuların çabukluk avantajını kullanmasına da izin vermiyor. Fenerbahçe için sezonun özel kazançlarından biri, Szalai ile gayet güzel de gidiyorlar. Güzel ikili oldu.