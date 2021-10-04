Flaş iddia! Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Barcelona'nın başına mı geçiyor?

PSV ile 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ayrıca, 2 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kazandı. 2018'de PSV'den ayrılan Cocu, Fenerbahçe ve Derby'i çalıştırdı. Hollanda dışında Cocu hiç başarılı olamadı. Türkler ve İngilizler, kötü sonuçlar nedeniyle Cocu'nun görevine son verdi. Kabul etmek gerekir ki böyle bir sonuç alan teknik adamı Barça'nın başına getirmek hayli ilginç olacak." denildi.