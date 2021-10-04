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Flaş iddia! Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Barcelona'nın başına mı geçiyor?

Son dakika haberi... Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Phillip Cocu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Rus basınında yer alan habere göre Barcelona, Koeman ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Öte yandan Katalan ekibinin teknik direktör adaylarında Phillip Cocu da bulunuyor. Cocu ile beraber Jürgen Klopp ve Antonio Conte de listede yer alan diğer isimler arasında olduğu ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 12:05
Flaş iddia! Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Barcelona'nın başına mı geçiyor?

Fenerbahçe'de geçirdiği formsuz sürecin ardından gönderilen ve daha sonra Derby County'i çalıştıran Phillip Cocu için Hollanda basınında flaş bir iddia yer aldı.

Flaş iddia! Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Barcelona'nın başına mı geçiyor?

Buna göre Barcelona, Ronald Koeman ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor ve Katalan temsilcisinin teknik direktör adayları arasında Phillip Cocu da var.

Flaş iddia! Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Barcelona'nın başına mı geçiyor?

"BARCELONA İÇİN EN MÜTEVAZI ADAY"
Haberde, Cocu için yer verilen ifadelerde, "Muhtemelen Barcelona Teknik Direktörlük koltuğu için en mütevazı aday konumunda. Teknik adamlık kariyerine PSV'de başlayan Cocu, burada yardımcı antrenörlük de yapmıştı. Hem Hollanda Milli Takımı'nda, hem de PSV'de üstün başarılar elde etti.

Flaş iddia! Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Barcelona'nın başına mı geçiyor?

PSV ile 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ayrıca, 2 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kazandı. 2018'de PSV'den ayrılan Cocu, Fenerbahçe ve Derby'i çalıştırdı. Hollanda dışında Cocu hiç başarılı olamadı. Türkler ve İngilizler, kötü sonuçlar nedeniyle Cocu'nun görevine son verdi. Kabul etmek gerekir ki böyle bir sonuç alan teknik adamı Barça'nın başına getirmek hayli ilginç olacak." denildi.

Flaş iddia! Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Barcelona'nın başına mı geçiyor?

Bununla beraber listede, Eric Ten Hag, Xavi, Henry, Antonio Conte, Roberto Martinez ve Jürgen Klopp'un da olduğu kaydedildi.

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