Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının yıldızı o oldu! 'Hoş geldin Berisha'

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mergim Berisha, dün siftah yaptı. Performansı nedeniyle bu sezonun ilk haftalarında eleştirilen isimlerden olan Alman futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı attı. Kanarya'yı 1-0 öne geçiren golü atan 23 yaşındaki oyuncu, skora katkısının yanı sıra futboluyla da öne çıkmayı başardı. Hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Mergim Berisha, takım arkadaşlarını net gol pozisyonlarına da sokmayı başardı.



TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Mergim Berisha, "Golden daha önemlisi ligde kazanma serimiz devam etti ve liderliğimizi koruduk. Olympiakos'a karşı iyi oynamamıza rağmen aldığımız yenilgi biz çok üzmüştü. Mücadele ettiğimiz iki kulvarda da en iyisini hedefliyoruz. Taraftarlarımızın bizden beklentilerini biliyoruz. Bizlerin de Fenerbahçe'nin başarılı olmasından ve onların yüzünü güldürmekten başka bir amacımız yok" diye konuştu.