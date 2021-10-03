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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 14:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 15:01
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Merghim Berisha, Serdar Dursun

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut

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