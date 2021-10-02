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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Pelkas üzüntüsü! Eski performansına dönemedi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de geride bıraktığımı sezonun en iyi oyuncularından olan Dimitrios Pelkas, bu sezon hayal kırıklığı yaratıyor. Omzundan ciddi bir sakatlık geçiren Yunan futbolcu, bir türlü eski performansını yakalayamadı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 11:24
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Pelkas üzüntüsü! Eski performansına dönemedi

Geçtiğimiz sezonun en istikrarlı ve en etkili isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Dimitrios Pelkas olmuştu. Yunan yıldız 42 maçta 10 gol ve 8 asistlik performansla taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Ancak bu sezon Pelkas için hiç de iyi geçmiyor.

Takvim'de yer alan habere göre sezon başında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu sahalara eskisi gibi dönemedi. Şu ana kadar 5 resmi maçta 162 dakika sahada kalan Pelkas takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi.

Frankfurt deplasmanında son saniyede kaçırdığı penaltı ile Fenerbahçe'yi galibiyetten eden Yunan futbolcu Olympiakos karşılaşmasında da önemli fırsatları değerlendiremedi.

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