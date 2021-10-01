FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel'den Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası flaş hareket!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi ve rakibine 3-0 kaybetti. Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru, maç sonrasında bir paylaşım yaptı.

ONYEKURU'DAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI İstanbul'daki maç sonrasında bir paylaşım yapan Nijeryalı oyuncu, "Avrupa Ligi'nde bir diğer önemli zafer. Harika takım performansı ve deplasmanda gol yemeden bitirilen bir maç" ifadelerini kullandı.