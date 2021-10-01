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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel'den Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası flaş hareket!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği Yunan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından konuk ekibin formasını giyen eski Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru paylaşımda bulunurken, sarı-kırmızılıların Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'den dikkat çeken bir hamle geldi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 11:55
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel'den Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası flaş hareket!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi ve rakibine 3-0 kaybetti. Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru, maç sonrasında bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel'den Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası flaş hareket!

ONYEKURU'DAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

İstanbul'daki maç sonrasında bir paylaşım yapan Nijeryalı oyuncu, "Avrupa Ligi'nde bir diğer önemli zafer. Harika takım performansı ve deplasmanda gol yemeden bitirilen bir maç" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel'den Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası flaş hareket!

RYAN BABEL DESTEKLEDİ

Öte yandan Onyekuru'nun yaptığı bu paylaşıma bir beğeni de şu anda Galatasaray forması giyen Ryan Babel'den geldi. Hollandalı futbolcu, Onyekuru'nun paylaşımının altına beğeni işareti yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel'den Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası flaş hareket!

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Henry Onyekuru, bu sezon oynadığı 7 maçta 444 dakika süre alırken 1 gole imza attı. Onyekuru daha önce Galatasaray forması da giymişti.

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