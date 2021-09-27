FENERBAHÇE HABERLERİ - Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Birebir görüşecek

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, göreve geldikten sonra hem yurt dışında hem de yurt içinde birçok maçı canlı takip ederken, bir yandan da kendisine sunulan kasetlerden Türk futbolcuların performanslarını mercek altına aldı.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇTİ Takvim'in haberine göre; Kuntz'un şu ana kadar izlediği oyuncular içerisinde henüz A Milli Takım tercihini yapmayan ve Türkiye, Hollanda ve Kanada pasaportu bulunan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu çok beğendiği, genç oyuncunun Ay-Yıldızlı formayı giymesi için düğmeye bastığı öğrenildi.