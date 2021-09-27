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FENERBAHÇE HABERLERİ - Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Birebir görüşecek

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz, yeni yetenekleri Ay-Yıldızlı takım kazandırmak için düğmeye bastı. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe forması giyen ve Hollanda vatandaşlığı da bulunan Ferdi Kadıoğlu'nu beğendiği ve 21 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım forması giymesi için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:23 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:24
FENERBAHÇE HABERLERİ - Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Birebir görüşecek

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, göreve geldikten sonra hem yurt dışında hem de yurt içinde birçok maçı canlı takip ederken, bir yandan da kendisine sunulan kasetlerden Türk futbolcuların performanslarını mercek altına aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Birebir görüşecek

FERDİ KADIOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; Kuntz'un şu ana kadar izlediği oyuncular içerisinde henüz A Milli Takım tercihini yapmayan ve Türkiye, Hollanda ve Kanada pasaportu bulunan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu çok beğendiği, genç oyuncunun Ay-Yıldızlı formayı giymesi için düğmeye bastığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Birebir görüşecek

BİREBİR GÖRÜŞECEK

Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Ferdi ile kısa süre içerisinde birebir görüşme yapmayı planlayan Kuntz'un yeni yapılanmada genç oyuncuların önemli bir rol alacağını 21 yaşındaki oyuncuya aktaracağı ve kendisini Ay-Yıldızlı formayı giymeye ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Birebir görüşecek

Alt yaş kategorilerinde 52 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Ferdi'yi Türk Milli Takımı'na kazandırmak isteyen Stefan Kuntz, TFF yönetiminden de bu konu üzerine yoğunlaşılmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Birebir görüşecek

Vitor Pereira'nın göreve gelmesi ile birlikte Fenerbahçe'de sol kanatta görev alan ve bu sezon şu ana kadar 9 maçta 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çeken Ferdi, yeni sezonun en flaş isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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