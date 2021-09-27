FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de manşetleri süsledi! "Kore tankı"

GOAL KORE: SAVUNMADA YILDIZLAŞTI Goal Kore "Kim Min-Jae 90 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe maç fazlasıyla lider" başlığı atıldı. Haberde ise "Kim Min-Jae, Hatayspor'a hava toplarını bırakmadı. 8 kez tehlike uzaklaştırarak yıldızlaştı" ifadeleri kullanıldı.

MYDAILY: KIM 90 DAKİKA SAHADA FENERBAHÇE LİDER Mydaily sitesi de Goal Kore ile benzer başlığı kullanarak "Kim Min-Jae 90 dakika oynadı Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadeleri kullanıldı. Haberin detayında ise Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında zor da olsa kazandığını ve Enner Valencia ile Kim Min-Jae'nin bu galibiyette önemli rol oynadığı aktarıldı.