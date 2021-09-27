FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de manşetleri süsledi! "Kore tankı"

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran Güney Koreli stoper ülkesinde de gündeme oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında ligin en formda ekibi Hatayaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın yıldızlaştığı karşılaşmanın ilk yarısında Rossi ve Novak'ın golleriyle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturduğu karşılaşmada Enner Valencia kadar Kim Min-Jae'nin de müthiş performansı gündem oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de özellikle Attila Szalai ile iyi bir ikili izlenimi veren Güney Koreli stoper ülkesinde manşetlere taşındı. Kim Min-Jae'nin performansı büyük beğeni topladı.