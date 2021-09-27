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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de manşetleri süsledi! "Kore tankı"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-lacivertlilerde performansı öne çıkan isim Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-Jae oldu. Yıldız futbolcu, ülkesinde de manşetlere taşındı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:23
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de manşetleri süsledi! "Kore tankı"

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran Güney Koreli stoper ülkesinde de gündeme oturdu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de manşetleri süsledi! "Kore tankı"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında ligin en formda ekibi Hatayaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın yıldızlaştığı karşılaşmanın ilk yarısında Rossi ve Novak'ın golleriyle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturduğu karşılaşmada Enner Valencia kadar Kim Min-Jae'nin de müthiş performansı gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de manşetleri süsledi! "Kore tankı"

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de özellikle Attila Szalai ile iyi bir ikili izlenimi veren Güney Koreli stoper ülkesinde manşetlere taşındı. Kim Min-Jae'nin performansı büyük beğeni topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de manşetleri süsledi! "Kore tankı"

GOAL KORE: SAVUNMADA YILDIZLAŞTI

Goal Kore "Kim Min-Jae 90 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe maç fazlasıyla lider" başlığı atıldı. Haberde ise "Kim Min-Jae, Hatayspor'a hava toplarını bırakmadı. 8 kez tehlike uzaklaştırarak yıldızlaştı" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de manşetleri süsledi! "Kore tankı"

MYDAILY: KIM 90 DAKİKA SAHADA FENERBAHÇE LİDER

Mydaily sitesi de Goal Kore ile benzer başlığı kullanarak "Kim Min-Jae 90 dakika oynadı Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadeleri kullanıldı. Haberin detayında ise Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında zor da olsa kazandığını ve Enner Valencia ile Kim Min-Jae'nin bu galibiyette önemli rol oynadığı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de manşetleri süsledi! "Kore tankı"

INTERFOOTBALL: KORE TANKI

Interfootball ise Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-Jae'ye 'Kore Tankı' lakabını taktığını öne çıkardı. Haberde "Kim Min-Jae bu maçta duvar modunu aktifleştirdi. Kim Min-Jae'nin arkada sağlam durması forvet oyuncularını da ateşledi" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-Jae'ye 'Van Dijk' benzetmesi yaptıkları belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de manşetleri süsledi! "Kore tankı"

YONHAP NEWS: ÜST ÜSTE 4. KEZ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Yonhap News ise "Kim Min-Jae üst üste 4. kez Fenerbahçe formasıyla 90 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadelerini kullandı. Haberde Güney Koreli stoperin Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyette başrol oynayan oyunculardan biri olduğu aktarıldı.

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