Haklılığımız kanıtlandı

Fenerbahçe, "Futbolda Şike Kumpası" davasında çıkan gerekçeli kararı değerlendirdi. Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, "Geldiğimiz noktada 2 tane mahkeme kararı olduğu için Fenerbahçe'nin başından beri dimdik durduğu bu mücadelede haklı olduğu kanıtlanmıştır" diye konuştu. Kulüp avukatı Naim Karakaya, "Bu örgüt büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarının oluşturduğu sarı-lacivert duvara çarpmıştır" derken, kulüp avukatı Erden Gürden, TFF'ye açılan açılan tazminat davası hakkında, "Zararlarımızın giderilmesini talep ediyoruz. 250 milyon lira olarak açıkladık, aslında 25 milyon euro'dur. Kulübün maksimum menfaatlerini değerlendirerek doğru bir rakamla dava açtık" ifadelerini kullandı.