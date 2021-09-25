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FENERBAHÇE HABERLERİ - Marco Rossi'den Attila Szalai için flaş transfer açıklaması! Atletico Madrid ve Napoli...

Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Attila Szalai'ye İspanyol devi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Napoli talip olurken, Macar stoper için milli takım hocası Marco Rossi'den flaş bir açıklama geldi. Ülke basınına konuşan Rossi, Szalai'nin geleceği hakkında ilginç gelişmeler olabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 09:41
FENERBAHÇE HABERLERİ - Marco Rossi'den Attila Szalai için flaş transfer açıklaması! Atletico Madrid ve Napoli...

Fenerbahçe'nin geçen sezon ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Son olarak İspanyol devi Atletico Madrid ile İtalyan ekibi Napoli'nin gündemine aldığı Macar stoper için milli takım hocası Marco Rossi'den flaş bir açıklama geldi.

"GELECEĞİYLE İLGİLİ İLGİNÇ ŞEYLER OLABİLİR"
Attila Szalai'nin geleceği hakkında Macar basınına açıklamalarda bulunan Marco Rossi "Attila Szalai, Napoli'ye mi gidiyor? Milli takıma geldiğinde böyle şeyleri unutmasını söylemiştim (Gülerek). Gelişmesi için birçok fırsat var, geleceğiyle ilgili ilginç şeyler olabilir. Atletico Madrid'in şimdiden milyonlarca euro vermeye hazır olduğunu okudum. Napoli'ye gitmeye de karar verirse, iyi işler yapacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

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