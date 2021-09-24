Müthiş başlangıç

Sarı-lacivertli formayla dün 4. resmi maçını oynayan Diego Rossi, performansıyla öne çıkan isimlerden oldu. Uruguaylı futbolcu, Ferdi'nin 3. dakikada attığı golde asisti yaptı. Organize gelişen atakta sağdan müthiş bir orta yapan 23 yaşındaki futbolcu, rakip kaleci Onurcan'ı zor durumda bıraktı, Ferdi'ye de adeta, "Al da at" dedi. 60 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, yüzde 37 kez topla buluştu, yüzde 81 pas isabetiyle oynadı. 11 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Rossi, 1 isabetli şut attı, 1 de isabetli orta yaptı. Genç futbolcu, hücumun yanı sıra savunmaya da destek verdi, 3 top kapmayla maçı tamamladı.
ROSSI'DEN MUTLUSU YOK
Diego Rossi, bitiş düdüğünün ardından bir hayli mutluydu. Taraftarları önünde kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Uruguaylı, "Asist yapmak, gol atmak tabii ki önemli ama 3 puanla maçı bitirmek daha anlamlı" dedi.