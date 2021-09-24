FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül Fenerbahçe-Giresunspor maçını yorumladı

Berisha oyuna girerken Rossi'nin çıkması yanlıştı. İleride en hareketli isimdi, golün de asistini yaptı. Valencia çıkmalıydı. Mert Hakan'ı oyundan alması doğruydu. Çünkü Mert Hakan topla adeta kavga ediyor. Sarı kartı varken bir de penaltı yaptı. Bunlar başa iş açacak hatalar. Osayi çalışıyor ama ofansif katkısı çok yetersiz. Ferdi de koşuyor, mücadele ediyor, alanını kapatıyor, gol de attı ama yine de hücumda daha fazla iş yapması gerekiyor.