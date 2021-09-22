Fenerbahçe Giresunspor’a kaybetmiyor

Ligin 6. haftasında Giresun'u konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibiyle ligde ve kupada toplam 20 kez karşılaştı. Bu maçların 13'ünden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, tek yenilgi alırken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kanarya, Giresunspor ile ligdeki son maçını 1976-77 sezonunda oynamış ve 1-1 berabere kalmıştı.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Başakşehir yenilgisinin ardından bir gün izin yapan Fenerbahçe, dün Samandıra'da Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertlilerde; Başakşehir'e karşı 11'de başlayan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik idman gerçekleştirdi.