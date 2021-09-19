Son dakika Fenerbahçe haberleri | İşte Fenerbahçe'nin başarısının arkasındaki sır!

GUARDIOLA İLE YAKIN TEMAS
Avrupa futboluna ve sistemlere hakim olan Vitor Pereira, özellikle birçok ünlü çalıştırıcıyla yakın temas halinde. 2011 yılında Porto'nun başındayken UEFA tarafından belirlenen elit antrenörler toplantısına davet edilen Pereira burada yakın dostluklar kurdu. Guardiola'nın Bayern Münih'te çalıştığı dönemde antrenmanlara davet edilen ve taktik konularda sunumlar yapan Portekizli çalıştırıcı, Jose Mourinho ile de iyi bir diyaloğa sahip.
Vitor Pereira ve ekibi Mayıs 2021'de ANTF formuna katıldı. Burada antrenman programları uygulamalı bir şekilde gösterildi. Bu uygulamaları yaptıran da Pereira ve ekibi idi. Bu forum döneminde 3'lü savunma sistemiyle alakalı görüşlerini paylaşan Portekizli teknik direktör, sistemden çok takım çalışmasına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "3'lü sistemde herkesin endişesi defansta açık vermek oluyor. Bana göre tam tersi. 3'lü sistemde hücuma tam takım halinde ve dolayısıyla kalabalık çıkma şansınız var. Ama şunu belirteyim hücum futbolundan kastım şu değil; 5-4 biten bir galibiyeti seviyorum. Hayır bu değil, bu sistemde gol yemek istemiyorum. Eğer sizin takımınız bir maçta 4 gol yiyorsa bunun sistemle alakası yoktur. Takım çalışmasında sıkıntı vardır. Sistemden bağımsız her zaman bir defans taktiği ve bir de hücum taktiği vardır."
PEREIRA VE YOL ARKADAŞLARI
Vitor Pereira: Porto Üniversitesi Spor Bilimleri mezunu. 15 yıl üniversitede akademisyenlik, 8 yıl Porto altyapısında antrenörlük, 3 farklı ülkede 8 şampiyonluk (Portekiz, Yunanistan ve Çin)Luis Miguel: 2013'ten beri Vitor Pereira ile çalışıyor. Porto Üniversitesi'nde fiziksel çalışmalar ve antrenman bilgileriyle ilgili akademisyenlik. Filipe Almeida: Porto Üniversitesi'nden Spor eğitmenliği mezunu. 2008'den bu yana Vitor Pereira ile beraber çalışıyor. Pereira'nın en yakın yardımcısı. Bruno Moura: Vitor Pereira'nın sınıf arkadaşı. Birlikte aynı antrenörlük kursundan mezunlar. Pereira ile 2018'den bu yana da aynı ekipte. Luis Nedio: 2018'den beri Vitor Pereira'nın ekibinde. Spor Bilimleri mezunu. İngiltere'de Fulham altyapısında uzun yıllar çalışmalar yaptı. Hem bireysel hem de takım olarak performans artırma, antrenman geliştirme uzmanı.Antonio Ascensao: Porto Üniversitesi'nde Spor Biyolojisi mezunu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri var. Antrenman takibi, antrenman raporlama ve futbolcuların antrenmanlardaki bireysel durumlarını inceliyor. (Milliyet)