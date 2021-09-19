Ozan Tufan: Fenerbahçe kalbimde

Watford'a kiralanan Ozan Tufan, İngiliz kulübünün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin her zaman kalbinde yer aldığını belirterek, "Buraya gelmemde hem F.Bahçe'nin hem Bursaspor'un büyük emeği var. İkisine de minnettarım. F.Bahçe'de 7 yıl boyunca belki hiç şampiyon olamadım ama kariyerimin en güzel anlarını yaşadım. Kulüp ve taraftar her zaman kalbimde" diye konuştu. Pogba ile kıyaslanmasının kendisi için bir onur olduğunu da vurgulayan Ozan, uzaktan attığı gollerin hatırlatılması üzerine, "Xisco antrenmanda sürekli 'Şut çek' diyor. Ben de oynadığım ilk maçta bile kendimden uzaktan bir gol bekliyorum. Kendime güveniyorum" ifadelerini kullandı.