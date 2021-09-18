Fenerbahçe'de başarının sırrı onlardan geçiyor! Kim Min Jae ve Attila Szalai...

Fenerbahçe'de defans hattındaki başarının mutluluğu yaşanıyor. Yıllardır özellikle stoper konusunda istediği hamleleri yapamayan sarı-lacivertliler sonunda ideal isimleri buldu. Kim Min Jae ve Attila Szalai ikilisi performanslarıyla göz dolduruyor. Bu sezon E.Frankfurt maçı başta olmak üzere 7 resmi maçta 1'i penaltıdan sadece 2 gol yiyen Vitor Pereira'nın takımında Kim-Szalai ikilisi mihenk taşı oldu.



Son 3 yıllık sürede 11 farklı stoper deneyen sarı-lacivertliler son 2 transfer döneminde aradığı isimleri buldu. Önce ocak ayında Szalai takıma katıldı ardından son yaz döneminde Kim Min Jae geldi.



Milliyet'in haberine göre, Vitor Pereira'nın uygulamaya çalıştığı 3'lü savunma sisteminde Kim-Szalai ikilisi büyük başarı sağladı. Hatta yanlarında oynayan 3. stoper opsiyonunu da yukarı çekti. Tisserand ve Serdar Aziz ikilisinden biri oynadığında Kim-Szalai sayesinde performansını artırdı. Geçen sezon sonunda gönderilmesi bile gündemde olan Tisserand ve Serdar Aziz şu anda takımın önemli oyuncularından.

BAŞARININ FORMÜLÜ

Fenerbahçe'nin özellikle şampiyon olduğu yıllarda defansta başarı sağlaması ve bu sezon yakalanan bu uyum herkesi umutlandırıyor.

Daha önce Uche-Högh, Luciano-Tomas, Lugano-Edu, Lugano-Yobo ve Bruno Alves-Egemen gibi ikililerle şampiyonluk gelmişti. Bu sezon da Kim-Szalai ikilisi öne çıkıyor.