Sakatlık alarmı

Süper Lig'e 4 maçta 10 puan ile güzel bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de tek sıkıntı kaynağı olan sakatlıklar teknik heyeti harekete geçirdi. Özellikle kas sakatlıklarının artması üzerine önlem pakedi devreye alındı. İlk olarak yeni sakatlık yaşanmaması için antrenmanlarda yapılan yüklemelerin dozu ayarlanacak. Sakatlıktan dönen oyuncuların antrenmanlara+takıma katılma aşaması ise kademeli olacak. Bununla da İrfan Can'da olduğu gibi sakatlığın tekrar etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
SAYI 14'Ü BULDU
Sarı-lacıvertli takımda şu ana kadar yaşanan ciddi boyuttaki sakatlıklar şöyle: Filip Novak: Kas gerilmesi, İrfan Can Kahveci: Uyluk yaralanması, sol baldır, Dimitris Pelkas: Omur sakatlığı, Mesut Özil: Kas gerilmesi, Mert Hakan Yandaş: Kas gerilmesi, Enner Valencia: Açıklanmadı, Serdar Dursun: Köprücük kırığı, Min Jae Kim: Kas gerilmesi, Marcel Tisserand: Sağ baldır, Dimitris Pelkas: Omzu çıktı. Bu 10 oyuncunun yanı sıra Sosa, Serdar Aziz, Ferdi ve Miha Zajc gibi isimler de çeşitli sakatlıklar geçirdi.
BURAK ŞANS BEKLİYOR
UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almadığı için Frankfurt'a karşı forma giymeyen Burak Kapacak, Başakşehir maçını bekliyor... Sivasspor karşısında kadroya alınan ancak şans bulamayan genç oyuncu, "Takıma artık alıştım. Sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şans bulursam o forma sırılsıklam olacak. Hedefim Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak" dedi.