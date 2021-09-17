Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçında Mesut Özil zirve yaptı

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Eintracht Frankfurt deplasmanında sarı lacivertli forma altında en iyi oyunlarından birini oynadı.

76 dakika sahada kalan Mesut Özil, %72 isabetle 25 başarılı pas yaptı. Tecrübeli yıldızın, rakip yarı sahada başarılı pas oranı ise %68 olarak kayıtlara geçti.

Mücadelede 1 isabetli 2 şut atan Mesut Özil, tek isabetli şutunda fileleri havalandırmayı başardı. Takım arkadaşlarına pozisyon da hazırlayan Mesut, 3 şut pası verdi.

Savunma anlamında da takıma katkı sağlayan Mesut, 5 ikili mücadelenin 2'sini kazandı, 2 kez pas arası yaptı ve 1 kez top kaptı.

"İYİ İŞLER YAPACAK"

Takvim yazarı İlker Yağcıoğlu, Mesut'un performansı sonrası "Mesut en diri gözüktüğü ve oyuna ağırlığını koyduğu bir maçı geride bıraktı. Hem ligde hem de Avrupa'da iyi işler yapacağının sinyallerini verdi." dedi.