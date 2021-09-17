Alkışlar Fener'e

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile deplaslanda karşı karşıya geldi. Kağıt üzerinde Almanya deplasmanında kimse 1 puana "Hayır" demezdi ancak 90 dakikayı izleyince kaçan galibiyete yazık oldu. Vitor Pereira'nın öğrencileri mücadeleye inanılmaz bir pres, hücumda büyük bir iştah ile başladı. Rakip kaleyi 10 dakika boyunca ablukaya aldı. Sarı-lacivertlilerin sağlı sollu yumruklarına Frankfurt ancak bu kadar dayanabildi. Mesut Özil, ribaundu iyi kovalayıp golünü attı. VAR incelemesi sonrası ofsaytta olmadığı da anlaşıldı.

PELKAS KAÇIRDI, BERİSHA ATTI AMA...

Bu golün ardından sarı-lacivertliler özellikle Enner Valencia ile Frankfurt kalesine yüklenmeye devam etti. 41. dakikada ise Fenerbahçe savunması bir anlığına uzun topta eksik yakalandı. Rossi geri koşmakta gecikince Kostic'in içeri çevirdiği topu Lammers rahat bir vuruşla ağlara yollamayı bildi. İkinci yarı Fenerbahçe vites yükseltmedi, Frankfurt da Kanarya'nın temposuna uydu. 90'da penaltı kazandık. Pelkas kaleci Trapp'a takıldı. Berisha tamamladı ancak erken girdiği için bu gol iptal edildi.

ÇİRKEFLİK YAPTILAR

Pelkas'ın kaçan penaltısını Berisha tamamladıktan sonra sevinen F.Bahçeli oyuncuların üzerine bardak yağdı. Alman taratfarlar ilk yarıda korner kullanan Mesut Özil'e de aynı şekilde ellerindeki bardakları fırlattılar.

4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe, Sivasspor maçının 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik Direktörü Vitor Pereira; Berisha yerine Valencia'ya, Zajc yerine Mert Hakan'a, Muhammed yerine Ferdi'ye, Tisserand yerine de Serdar'a görev verdi. Oyuncular elinden geleni yapmaya çalıştı.

8 EKSİKLE ÇIKTI

Kanarya, Frankfurt maçına 5'i sakat 3'ü de UEFA listesinde yer almadığı için 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Miha Zajc, İrfan Can, Tisserand, Nazım ve Sosa sakatlıkları sebebiyle forma giyemezken, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a görev alamadı.