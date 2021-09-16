Gurur duyacaklar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısında kendi kimliklerini sahaya yansıtarak iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "İki takım da iyi oyunculardan kurulu. İyi hazırlandık. Çok iyi bir maç olacak. Yarın sahada teknik ve taktik olarak kaliteli, pozitif ve hırslı futbol oynayan, taraftarımızın gurur duyacağı bir takım görmek istiyorum. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Onlar da öyle. Sonucu göreceğiz" dedi.

GÜÇLÜ LİGDELER

Frankfurt'un Dünyanın en büyük 5 liginden birinde oynadığını vurgulayan Pereira, "3 günde bir güçlü takımlarla maç yapıyorlar. İyi oynamanın tek yolu kendi kimliğinizi, prensiplerinizi sahaya yansıtmak" diye konuştu. "Mesut Özil için maç özel olacak mı?" sorusuna ise, "Bu soruyu Mesut'a sormalısınız. Ama biliyorum ki çok hırslı ve kalitesiyle takıma yadım etmek istiyor. Mesut kaptanlarımızdan birisi. Bizim için, taraftarımız için çok önemli bir oyuncu. Yarın ona iyi bir maç diliyorum" yanıtını verdi.

BİZİM İÇİN BİR FIRSAT

Basın toplantısına katılan Osayi Samuel, "Bu turnuva bizlerin ne kadar iyi olduğumuzu göstermemiz için bir fırsat. Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Son maçta attığım golün özgüvenini sahaya taşımak istiyorum" dedi.