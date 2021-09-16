Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt'un kadrosunda kimler var? Hangi transferleri yaptılar? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı öncesi önemli bilgiler...

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 3. olarak tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. play-off turnda Finlandiya'nın Helsinki takımını eleyen sarı lacivertliler, adını gruplara yazdırmıştı. Kanarya, gruplardaki ilk maçına bugün Eintracht Frankfurt karşısında çıkıyor.

Alman temsilcisi karşılaşma öncesi iç sahadaki yenilmezlik serisine güveniyor. Geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da 5. sırada tamamlayan Frankfurt, tam 21 maçtır sahasında kaybetmiyor. Bu sezon ligde sahasında iki karşılaşmaya çıkan kırmızı beyazlılar, Augsburg ve Stuttgart ile berabere kaldı.

TRANSFER MAİL YÜZÜNDEN YATTI!

Güncel piyasa değeri 231 milyon Euro olan Frankfurt'un en değerli ismi Filip Kostic. 35 milyon Euro değeri olan Sırp yıldızın Lazio'ya transferi, yanlış mail adresi yazılması nedeniyle gerçekleşmemişti. Transferin son günü Frankfurt'un Lazio'ya yanlış mail adresi verdiği iddia edilse de, İtalyan ekibi daha sonra mail adresini kendilerinin yanlış yazdığını itiraf etmişti.



Frankfurt'un diğer en değerli oyuncuları ise şöyle;

Evan N'Dicka - 28 milyon Euro

Daichi Kamada - 25 milyon Euro

Martin Hinteregger - 18 milyon Euro

Rafael Borré - 17 milyon Euro

Djibril Sow - 15 milyon Euro

OLIVER GLASNER CEZALI

Sezona teknik direktör değişikliği ile giren Frankfurt, geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Adi Hütter ile yollarını ayırmıştı. Şu an Borussia VfL Mönchengladbach'ı çalıştıran Avusturyalı teknik adam yerine Wolfsburg'un hocası Oliver Glasner getirildi. Ancak Wolfsburg döneminden cezası bulunan Glasner, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.



"HEM PENALTI HEM GOL"

Frankfurt ile Fenerbahçe daha önce resmi maçlarda bir kez karşı karşıya geldi. 2006/2007 sezonunda UEFA Kupası'nda 5 takımlı grupta kulüpler birbirleriyle 1'er maç oynuyordu. Kadıköy'de oynanan mücadele 2-2 sona ermiş ve Fenerbahçe'nin golleri Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ten gelmişti. Semih'in golünde Frankfurt savunması çizgi üzerinde elle oynamış ancak top çizgiyi geçince gol kararı verilmişti. Bunun üzerine spiker İlker Yasin'in söylediği "Hem penaltı hem gol" sözleri, uzun süre unutulmadı.