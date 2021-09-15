Bir bu eksikti!

Fenerbahçe'de sakatlar kervanına bir isim daha eklendi. Sezon öncesi kamp dönemindeki performansıyla teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giren Miha Zajc, Samandıra'daki dünkü antrenmanda sakatlandı.
Fenerbahçe'de sakatlar kervanına bir isim daha eklendi. Sezon öncesi kamp dönemindeki performansıyla teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giren Miha Zajc, Samandıra'daki dünkü antrenmanda sakatlandı. Durumuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, yarın Frankfurt ile oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.