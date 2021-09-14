Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Mesut Özil için flaş sözler! "Ona acıdım..."

Başlık biraz değil, hayli karışık.. Sizi biraz meraklandırdıysa, iyidir..
Mekteb-i Mülkiye'de en efsane hocalarımızdandı Fahir Armaoğlu.. Siyasi Tarih dersimizde efsane olacak cümleler kurardı çünkü..
İşte onun sınıfında okuyan hepimizin ezbere bildiği, benim 1990'dan beri bu köşede kimbilir kaç defa, çeşitli vesilelerle kullandığım en ünlü lafından ilham aldı başlığım..
"Tilsit'te en yüksek noktasına varan Napolyon'un ikbali, Erfurt'tan itibaren bir sath-ı mail üzerinden idbara kayacaktır."
Başlık biraz değil, hayli karışık.. Sizi biraz meraklandırdıysa, iyidir..
Bugünkü dile çevirisi aşağı yukarı şöyle..
"Tilsit'te en yüksek noktasına ulaşan Napolyon'un zafer günleri, Erfurt'tan itibaren bir eğik düzlem üzerinden düşüşe geçecektir." Tilsit ve Erfurt, aralarında Osmanlılar'ın da olduğu Avrupa koalisyonlarına karşı sayısız savaş veren Napolyon'un, bu savaşlar sonu yaptığı anlaşmalardan ikisi..
Tilsit, zaferlerinin zirvesiydi.. Erfurt ise, Elbe ve St. Helena sürgünlerinin yani sonunun başlangıcı..
Başlıktaki Fatih Napolyon benzetmem, bu laftan çıktı.
"Kopenhag'da en yüksek noktasına ulaşan Fatih Terim'in ikbali, Özhan Canaydın'la dönüşünden itibaren idbara kayacaktır.."
Aynen öyle oldu.. Özhan Başkan'a yaptırdığı sayısız ve bir işe yaramaz transferlerle Galatasaray'ın mali durumunu o gün bugün düzelmeyecek şekilde bozan, her gelişinde yeni ve bitmez tükenmez transferlerinin yarattığı borçlarla iyice içinden çıkılmaz hale getiren Fatih Terim, içerde ikram edilen şampiyonlukları aldı ama, Avrupa'da bir daha "Başarı"nın "B"sini elde edemedi.
Ve bu sene, daha seçimi kazanır kazanmaz, sözleşmesini 3 sene için yüzde 100 zamla yenileyen Burak Elmas'a, transferin son gününe dek yeni oyuncular aldırdı ve ayni anda iki sahaya iki ayrı 11'i neredeyse yedekleriyle çıkaracak bir kadro kurdu..